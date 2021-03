Nous y sommes… c’est cette semaine que les premiers rails du tram de Liège seront posés, dans le centre de la Cité ardente. Comme annoncé en effet, les travaux d’infrastructures seront réalisés dans la rue Léopold ; la pose de ceux-ci est prévue pour la nuit de jeudi 1er à vendredi 2 avril.

Il ne s’agit pas des premiers rails posés sur ce tracé de 12 kilomètres reliant Sclessin à Coronmeuse et Bressoux puisque des rails ont déjà été posés, sur le pont Atlas notamment. Néanmoins, il s’agit d’une étape majeure puisqu’il s’agira des premiers rails posés dans l’hypercentre. En outre, cette pose sera couplée aux premiers aménagements urbains.

L’année 2021 était en effet annoncée comme la plus manifeste au niveau de l’avancée du tram. Cela se traduira donc par ces aménagements particulièrement visibles dans le centre et la rue Léopold a été retenue. Avec cette nouvelle étape du chantier, les Liégeois pourront non seulement découvrir les rails mais aussi toute l’assiette du futur tram puisque, jeudi soir, ce sera aussi l’occasion de poser les deux premières plateformes préfabriquées des rails… l’opération aura lieu entre 20 et 22 heures, annonce-t-on au sein de la cellule communication du tram de Liège.

À noter que, pour permettre la mise en place des rails, la rue Léopold sera temporairement fermée à la circulation du jeudi 1er avril dès 19h au vendredi 2 avril à 6h. Une déviation sera mise en place via la rue de Bex pour rejoindre Outremeuse via le pont Maghin.

Pour rappel, le chantier qui devait s’achever pour octobre 2022 a pris quelques mois de retard, notamment en raison de la crise sanitaire. Désormais, la mise en service du tram de Liège est annoncée pour le mois de mai 2023.