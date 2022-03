Ils auraient notamment séquestré, frappé et obligé des jeunes filles à se prostituer

Le parquet a requis des peines allant jusqu’à neuf ans de prison à l’encontre de trois prévenus qui ont comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir notamment prostitué six jeunes filles en usant parfois de violence. Deux jeunes filles originaires de Bruxelles ont expliqué avoir été emmenées de force dans un appartement liégeois et avoir été séquestrées, affamées, frappées et obligées de se prostituer pour le compte du principal prévenu, Ayoub, 28 ans. Lorsque l’intéressé a été incarcéré, c’est son frère, Soufiane qui aurait repris les commandes de l’affaire