Les mesures de sécurités drastiques doivent être respectées. Au moindre dérapage, le personnel fermera les portes des parcs à conteneurs

A la suite des nouvelles directives du Conseil national de sécurité, une réunion de concertation a eu lieu entre les organisations syndicales et la direction d’Intradel afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réouverture des parcs à conteneurs en province de Liège.

"A cette occasion, des mesures très précises ont été convenues, tant en matière de sécurité que de fonctionnement des parcs. Sur cette base, la réouverture a été programmée pour le mercredi 22 avril", explique Thierry Gilson, secrétaire permanent CSC Services publics. "Pratiquement tous les parcs de la province de Liège seront ouverts, soit environ 45 sur les 49. Ceux qui ne rouvriront pas sont ceux qui manquent d’espace pour circuler et pour respecter la distanciation sociale. Le rappel des préposés se fera en fonction de la pyramide des âges, on commencera par les plus jeunes. Les personnes à risques seront évidemment écartées d’emblée. Le personnel sera appelé dès mardi 21 avril sur son lieu de travail afin de préparer la réouverture du lendemain."

Les organisations syndicales et la direction d’Intradel ont marqué leur accord sur les dispositions suivantes en matière de fonctionnement des parcs :

Ø application des horaires habituels sans fermeture sur le temps de midi,

Ø contrôle à l’entrée dans les véhicules (Carte d'Identité),

Ø présence de la police et caméras de surveillance actives en permanence,

Ø un véhicule par conteneur, avec un maximum de quatre véhicules en même temps dans le parc,

Ø seuls les déchets verts et les encombrants seront acceptés (1m³ par personne).

En ce qui concerne la sécurité :

Ø chaque préposé recevra des masques en tissu et des masques chirurgicaux, des gants en nitrile et du gel, une visière faciale en plastique en attente de lunettes (qui sont commandées),

Ø les mesures habituelles d’hygiène seront, bien entendu, d’application,

Ø les distances sociales seront à respecter par chacun,

Ø il n’y aura aucune manipulation de déchets,

Ø l’enlèvement des conteneurs (par les sous-traitants) sera réalisé en procédure simplifiée

"La CSC Services publics a bien sûr rappelé que le préavis de grève qu’elle a déposé est maintenu et qu’au moindre dérapage, à la moindre agression, la fermeture serait immédiate", conclut Thierry Gilson.