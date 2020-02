La nouvelle saison des rendez-vous culturels au château de Harzé (Aywaille) débutera au mois de mars. Organisés à l’initiative de l’échevinat de la Culture d’Aywaille depuis 2017, ils visent à mettre en valeurs les talents artistiques locaux dans des techniques aussi variées que la peinture, la céramique, la photographie, la sculpture ou l’infographie. Des artistes qui ont l’opportunité d’exposer dans le prestigieux cadre du château...

"Depuis la saison dernière, chaque vernissage d’exposition se voit rehaussé par une animation culturelle multipliant davantage l’offre de ces rendez-vous", indique René Henry, échevin de la Culture à Aywaille. "Cette 4e saison verra également l’organisation de deux rendez-vous culturels tout à fait exceptionnels et entièrement dédiés à la musique avec, au printemps, un concert de clavecin par les Aqualiens Kalpana Ertz et Jacques Magnette et, à l’automne, un concert de l’orchestre à cordes I Cavalletti." Lors de ces deux soirées, une formule repas et concert sera proposée au public.

La première exposition est à découvrir du vendredi 13 au dimanche 15 mars, à la salle Hénoumont (vendredi de 17 h à 21 h, samedi et dimanche de 12 h à 18 h).

Trois artistes locaux seront à découvrir lors de cette exposition : Andrée Hodchamps, Aqualienne autodidacte pour qui la peinture est devenue une passion. Elle travaille l’acrylique et n’hésite pas à utiliser les couleurs vives ; Anna De Léo, artiste de Werbomont, inscrite à l’académie des Beaux-Arts de Liège, s’intéresse à l’art sous toutes ses formes, peinture, photographie, écriture, musique ; Ermanno Orselli, peintre et producteur artistique installé à Liège, exposera notamment une série d’illustrations et de gravures en noir et blanc de divers points de vue de nos Ardennes, dont le Ninglinspo.

Informations et programme complet à l’échevinat de la Culture (04/364.05.08.) ou sur le site de la commune : www.aywaille.be.