Début 2020, la police de Liège a fait l’acquisition d’un nouvel outil, le scancar. Il s’agit d’une voiture surplombée de 16 appareils de prises de vues. Trois types de caméras composent l’engin, une classique qui lit la plaque d’immatriculation, une caméra infrarouge pour distinguer la plaque dans l’obscurité, ainsi qu’une caméra 180 degrés.

En circulant dans les rues de la Cité ardente, cette voiture scanne les plaques d’immatriculation et grâce à un système de base de données, sait immédiatement si le véhicule est en ordre ou pas. L’objectif de cette technologie, s’assurer que le propriétaire du véhicule a correctement approvisionné l’horodateur ou n’a pas stationné sa voiture sur un emplacement dit "réservé" comme ceux affectés aux personnes handicapées ou aux riverains.

Ces derniers n’avaient aucune démarche à accomplir, puisque leur numéro de plaque avait été encodé dans la banque de données liégeoise.

Pourtant force est de constater que cela ne fonctionne pas, comme en témoigne Jacques, un habitant de la rue de la Commune.

"En une semaine, j’ai été verbalisé deux fois, s’exclame-t-il. J’ai reçu un PV le 24 novembre et un autre le 30 novembre. C’est chaque fois une taxe à payer de 40 euros. Cela ne va pas. Je suis riverain et j’ai la carte ad hoc. Je n’ai même pas eu le temps de répondre au premier PV que je recevais le second. C’est incroyable !"

Sûr de son bon droit, il a pris contact avec la police de Liège. "Là, on me demande de faire le travail à leur place, puisque c’est moi qui dois prendre du temps et dépenser de l’argent pour envoyer une copie de ma carte riverain… pour chaque PV et ce, pour leur éviter de faire des recherches. On m’a d’ailleurs répondu que le service des plaintes était noyé sous les demandes…"

À la police locale de Liège, on confirme le souci rencontré par Jacques et d’innombrables autres "riverains" liégeois.

"Nous avons effectivement un problème avec les emplacements dits réservés", y dit-on.

"Les plaintes sont nombreuses et nous avons une capacité de réponse d’une centaine de dossiers par jour. Cette capacité est dépassée. Le chef de corps a donc décidé de diminuer le passage de la scancar dans les zones problématiques. Cela nous pose aussi des problèmes en termes de temps et de personnel pour répondre aux plaintes des riverains. Ceux-ci peuvent s’adresser à la police, via les références indiquées sur les PV. Une fois la légitimité de la plainte établie, les PV seront évidemment classés sans suite".

À la Ville, on admet également le problème tout en affirmant qu’il a été réglé. "Il s’agissait d’un bug où la scancar n’arrivait pas à interroger la banque de données en ce qui concerne les riverains. C’est réparé et les personnes injustement verbalisées peuvent également s’adresser à la Ville à l’adresse stationnement.contentieux@liege.be. Les équipes seront également renforcées au standard téléphonique."