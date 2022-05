« La crise de la covid-19 nous a montré à quel point le lavage des mains et la mise à disposition de sanitaires modernes étaient indispensable. Après la rénovation complète des sanitaires de l’école fondamentale de Liers, c’est au tour de l’école du Centre d’en bénéficier. Notre volonté est de continuer à renforcer l’hygiène dans nos établissements scolaires », déclare Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal.

L’ensemble des travaux a été réalisé par le service travaux et exécution de la Ville de Herstal en une trentaine de jours. Au rez-de-chaussée, le retrait des anciens WC, le remplacement des canalisations et la pose d’un nouveau carrelage ont complété l’installation de cloisons, sanitaires et luminaires totalement neufs. Par ailleurs, l’étage accueille dorénavant des installations identiques.

Pour rappel, les investissements prévus en 2022 pour l’enseignement herstalien s’élèvent à 9,9 millions d’euros.