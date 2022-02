Depuis septembre 2021, les élèves de l’école fondamentale de Liers bénéficient de sanitaires flambants neufs. Un budget de 53.000 euros a été consacré pour ces travaux importants dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

« L’importance du lavage des mains et des installations sanitaires modernes dans les écoles sont pointés par les experts comme des outils essentiels dans la lutte contre la propagation du virus. Conscients de cette réalité, Herstal n’a pas hésité à s’inscrire dans un plan d’urgence de rénovations pour renforcer l’hygiène dans nos établissements scolaires », déclare Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal.

Concrètement, l’ensemble des anciens appareils sanitaires, cloisons et revêtements des sols ont été démolis. Les évacuations ont été totalement renouvelées et un nouveau système de ventilation a été mis en place. Les murs, sols et plafonds de l’ensemble des blocs sanitaires ont été refaits à neuf.

Ces travaux font suite à l’appel du ministre en charge des bâtiments scolaires Frédéric Daerden qui a libéré une enveloppe supplémentaire de 10 millions d’euros pour répondre aux mesures de sécurité liées à la crise de la Covid-19 dans les écoles.

Pour rappel, les investissements prévus en 2022 pour l’enseignement herstalien s’élèvent à 9,9 millions d’euros.