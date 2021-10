Blegny Après accord entre les deux communes. Reste le feu vert du gouvernement wallon.

ébut septembre, le ministre wallon du Logement et des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS), se rendait à la caserne de Saive de Blegny afin d’inspecter les lieux en vue d’y loger des personnes dont le logement a fortement été dégradé par les inondations à la mi-juillet.

Comme d’autres communes, Trooz (qui compte 2 000 maisons et 4 700 personnes touchées par les inondations sur 11 km de part et d’autre de l’Ourthe) a recensé les sites de son territoire pouvant accueillir des sinistrés, en l’occurrence des parcelles pour du logement modulaire. "On a ciblé les terrains du centre de la Croix-Rouge et de l’IPPJ à Fraipont, indique le bourgmestre de Trooz, Fabien Beltran. Mais cela ne suffit pas, on manque de terrains plats équipés en eau, gaz et électricité… Les seuls que l’on a se trouvent en zone inondable..."