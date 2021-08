Vendredi soir, le Conseil communal de Liège s’est réuni pour une séance qui avait pour thème les inondations.

"La zone impactée concerne ainsi 4 848 bâtiments abritant 6 556 logements et 13 780 habitants dont 90 % de propriétaires et 60 % de locataires touchés sont assurés. La ville a déploré deux décès", a ainsi expliqué le bourgmestre Willy Demeyer. Au niveau du nettoyage, 300 agents ont presté près de 20 000 heures pour ramasser 15 000 tonnes de "crasse".

En ce qui concerne l’hébergement, 126 personnes (dont 37 enfants) sont encore actuellement prises en charge. Avec la rentrée scolaire, les internats, comme les homes universitaires rentrent en activité et ne peuvent plus accueillir les sinistrés.

Toutefois, avec le soutien de la Croix-Rouge, une solution pourra être dégagée à partir du 1er septembre. En effet, la Croix-Rouge a loué le bâtiment de l’ancien hôpital de l’Espérance pour y organiser l’hébergement des personnes sinistrées, sans autres solutions de relogement. 100 chambres seront disponibles à partir du 1er septembre et 100 chambres supplémentaires à partir du 1er octobre. Les chambres, individuelles et familiales, ainsi que le reste de l’infrastructure sont en cours d’équipement. "D’ici-là, les personnes sont à l’hôtel et tout le monde est pris en charge".

Au niveau de relogement, 127 logements publics ont été réquisitionnés par le bourgmestre et 97 propriétaires privés ont fait une offre de logement. En outre, la ville a acheté 500 humidificateurs et va proposer des achats groupés pour, par exemple des poêles à pellets. Un courrier a ainsi été envoyé aux 5 781 propriétaires concernés.

Par contre, l’idée de mise en place de conteneurs, "pose des difficultés en matière d’emplacements et d’équipement".

J.-M. C.