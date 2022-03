Ce jeudi 31 mars, ils étaient quelques "représentants" des sinistrés des terribles inondations qui ont dévasté une grande partie de la province de Liège, mi-juillet, à avoir fait le déplacement... à Namur. Non pas pour remercier les parlementaires qui ont oeuvré durant plusieurs mois au sein de la commission d'enquête spéciale sur les inondations (et qui vient de rendre son rapport il y a une semaine) mais plutôt pour faire entendre leur voix... et "leurs" recommandations. Des recommandations qu'ils jugent "efficaces" pourrait-on dire.

En effet, comme le regrette notamment Maria Alonso, membre du collectif, cette commission, qui vient d'émettre 161 recommandations, "a décidé de ne pas écouter de représentant des sinistrés directement en commission d'enquête". Une réalité qui a poussé ces sinistrés à "monter à Namur" pour donner aux députés 10 recommandations construites par les sinistrés eux-mêmes.

Un abandon depuis le début de la crise

"Nous avons en effet suivi les travaux de la commission d'enquête ainsi que les recommandations. La tradition des commissions d'enquête est de recevoir les victimes ou un groupe d'entre elles. C'est la première fois qu'une commission refuse de donner la paroles à ceux qui ont subi directement les conséquences de la catastrophe sur laquelle elle travaille", indiquent les sinistrés. "Cela confirme l'abandon que nous connaissons depuis le début de cette crise qui est toujours bien une réalité pour nous".

L'entraide entre les sinistrés, voilà la seule "aide" que ces derniers disent avoir reçu depuis les inondations. "Dans cette entraide, nous avons tissé des liens importants entre voisins que nous avons mobilisés pour tirer nos propres conclusions. Que ce soit réuni dans un comité de quartier, dans une association ou au travers des contacts informels, nous avons construit, nous aussi, une liste de recommandations qui ne figurent pas dans les vôtres. Nous avons décidez de vous l’adresser car notre expérience de sinistré nous a montré qu’elles sont indispensables pour aborder d’éventuelles crises à venir comme pour celle dans laquelle nous vivons toujours".

Des recommandations qu'ils prient d'ajouter à celles de la commission...

1. Après la crise, des groupes électrogènes et des points de ravitaillement seront mis à disposition de tous les sinistrés. Des conteneurs seront disposés dans toutes les rues jusqu’à la fin des travaux. Aucune sanction ne peut être prise contre le stockage temporaire de déchets liés au sinistre et aux travaux qui lui succèdent.

2. Une aide juridique sera mise en place pour aider les sinistrés dans leurs démarches administratives y compris face aux assurances. Cette aide permettra également aux sinistrés d’être accompagnés d’une personne compétente et qui défend l’intérêt du sinistré dans ses rencontres avec tout représentant des intérêts de son assurance.

3. Pendant la crise et durant les premiers jours suivants, des centres accueilleront correctement les sinistrés ainsi que leurs éventuels animaux de compagnies. Ces centres, soit construits spécialement pour cela soit basés dans des bâtiments existants et servant à d’autres fins mais adaptés pour pouvoir être transformés en centres d’accueil de sinistrés en cas de besoin permettent de dormir correctement, de faire à manger, d’être soignés.

4. En cas de commission d’enquête sur un autre sinistre, les sinistrés ou un groupe de sinistrés sera toujours invité à venir témoigner.

5. La Région met en place une service spécial relogement en place en cas de crise. Ce service trouvera un logement dans un délais inférieur à un mois à tous les sinistrés. La réquisition des logements vides publics ou privés est facilitée pour pouvoir y arriver rapidement.

6. La Région met les moyens nécessaires pour la réalisation des recommandations dans les plus brefs délais.

7. Les murs de berges, leur construction, leur entretien et leur développement sont pris en charge pas la Région.

8. Pour les expropriations, donner le droit de réflexion au propriétaires en tenant compte de leur état de stress, de leur ressources et situation par rapport à leur crédit hypothécaire. Leur fournir une aide juridique. Le montant perçu en cas d’expropriation doit permettre au propriétaire de payer leur crédit et/ou acquérir un nouveau bien immobilier sans précipitation du moins quand le bien sinistré est son lieu de résidence principale ou son lieu de travail comme indépendant.

9. Demander au fédéral la mise en place de services de secours efficaces et effectifs. Protection civile, services de police, pompiers et ambulance doivent être redéployés.

10. Les aides ne doivent pas uniquement provenir ou passer par le CPAS.