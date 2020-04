Ils organisent une vente aux enchères au profit du Bois de l’Abbaye.

Dans le contexte sanitaire actuel, on laisse la rivalité footballistique de côté et les cœurs s’unissent, quelle que soit leur couleur. Un seul but : sauver des vies.A l’image des supporters du RFC Liège et du club, ceux du RFC Seraing ont décidé de mettre aux enchères des maillots de joueurs. Chaque jour, sur la page Facebook de leur club de supporters, ils mettent aux enchères un maillot de joueur jusqu’à 21 heures. Le prix de base est de 80 euros et l’enchère minimum de 10€., explique François Mazzara, du club de supportersUne action de solidarité qui a déjà bien commencé puisque les deux maillots d’Axel Lawarrée sont partis pour 700€ et celui d’Edgardo Parisi pour 410.On le sait, l’engouement autour du RFC Seraing est loin d’être le même que celui autour du RFC Liège mais François Mazzara espère que cette action aura un effet positif sur le long terme.(NdlR : l’action mise en place par les supporters du RFC Liège).conclut François Mazzara.

Les bénéfices engrangés seront reversés sur le compte du centre hospitalier du Bois de l’Abbaye et tout versement, en plus des enchères, est le bienvenu.