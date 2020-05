Son montant s’élève à 16.543 euros.

Dire que l’engouement autour du club de football du RFC Seraing est aussi populaire que dans les clubs voisins du même niveau serait mentir. Cependant, les supporters ont montré leur grand cœur durant une période où le football importe finalement peu.

Pendant plusieurs jours, le club de supporters Les Rouge et Noir a organisé une vente aux enchères de produits liés plus ou moins directement au club qui lui est cher. Et ce fut un réel succès. En y ajoutant les dons directs, les fans ont récolté pas moins de 16.543 euros, au profit du centre hospitalier du Bois de l’Abbaye. "Nous avons largement dépassé nos espérances", explique François Mazzara, du club de supporters les Rouge et Noir. Au départ, ils espéraient que le compte bancaire serait positif de 2 ou 3.000 euros à la fin.

Ce mercredi, ils ont remis ce beau chèque à la direction de l’hôpital, où un travail colossal est abattu depuis le début de l’épidémie. Un représentant de la ville de Seraing était également sur place pour souligner ce magnifique geste.