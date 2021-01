ANS La commune souhaite créer un cheminement piétons/cyclistes.

Sans doute êtes-vous nombreux à vous souvenir du chantier de mise à quatre bandes de l’autoroute E40/A3, entre Alleur et l’échangeur de Loncin, ayant duré un peu plus d’un an… Un chantier, mené par la Sofico (bras financier de la Région wallonne pour l’entretien du réseau autoroutier) qui, au-delà des embarras de circulation qui en ont découlé, a suscité des réactions de la part d’usagers et riverains. Ceux-ci avaient critiqué l’élagage qui avait été réalisé, dans le cadre de ce chantier, au niveau des talus bordant l’autoroute.

"Il s’agissait de faciliter l’exécution du chantier et de déplacer les panneaux antibruit. Les pieds de talus ont ainsi été libérés", rappelle Walther Herben, échevin en charge de la gestion territoriale à Ans.

Pourquoi, dès lors, ne pas en profiter, même si la nature a vite fait de reprendre ses droits, pour développer un nouvel aménagement en faveur des modes de déplacement doux ? C’est l’idée qui a été émise du côté de la commune d’Ans et qui, selon l’échevin, a été favorablement accueillie par la division des routes de Liège du SPW (Service Public de Wallonie).