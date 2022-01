Chaudfontaine Six mois après les inondations, le Château entend bien sortir la tête hors de l’eau.

Le 14 juillet 2021, la commune de Chaudfontaine est dévastée par de terribles inondations, lesquelles ont engendré des dégâts humains et matériels considérables. Les Thermes de Chaudfontaine ne sont pas épargnés. L’eau y monte jusqu’à 1m80, détruisant, avec la puissance du torrent, l’ensemble du rez-de-chaussée du Château : hall d’accueil, réception, salles de séminaire, cuisines et restaurants, locaux techniques, piscines… Les dégâts matériels sont colossaux : "des millions !".

Six mois plus tard, la reconstruction progresse mais reste laborieuse. "Au début on a eu des problèmes pour sécher le bâtiment. Maintenant, tout est fermé (portes, fenêtres) avec un système d’alarme et la mise en route du chauffage", explique Gilbert Lodomez, administrateur-délégué du Château. "Nous sommes en train d’installer les plaques de Gyproc, puis on passera à la peinture".