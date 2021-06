Attendus depuis deux ans, le SPW Direction des Routes a planifié les travaux du double rond-point au centre de Sprimont. Afin de profiter d’un trafic allégé par les congés du bâtiment et les congés scolaires, les travaux sont prévus entre le 28 juin et le 27 août de cette année.

A la croisée de deux nationales, la N30 et la N678, la fermeture totale du double giratoire impactera fortement la circulation dans le centre de Sprimont durant les vacances d’été. Les citoyens devront faire preuve de patience afin que le SPW puisse réaliser ces travaux le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions d’exécution. Des solutions seront mises en place afin de relier ces grands axes par d’autres voiries du SPW (nationales et autoroutes).

En ce qui concerne la circulation locale :

Les accès entre la rue du Centre et la rue Joseph Potier seront régulés par des feux de signalisation alternatifs. Ceux-ci seront placés de part et d’autre de la venelle qui se situe devant la sculpture du tailleur de pierre.

La rue de Damré sera mise en sens unique et interdite aux plus de 7,5T. La rue de l’Agneau sera barrée du côté de la rue Joseph Potier.

De Florzé vers Chanxhe / Dolembreux, la déviation se fera par les rues de l’Hôtel de Ville, de Lillé, des Golettes (mise en sens unique), Lilleutige (mise en sens unique), du Brouckay et des Fosses.

De Dolembreux vers Chanxhe / Florzé, la déviation empruntera la rue Vieille Voie de Liège (mise en sens unique dans le sens de la descente), à hauteur du restaurant Le Pacha, puis la rue de la Foire (mise en sens unique).

Accès aux commerces

La rue du Tultay sera mise en circulation locale avec un accès possible aux commerces et services.

Le parking du Lidl sera coupé en deux afin d’être accessible depuis les différents axes de circulation mais il ne sera pas possible de traverser par cette zone, celle-ci étant en partie privée.

Séance d’information publique

Afin de répondre à toutes les questions des commerces et entreprises, mais aussi des citoyens, une séance d’information publique est organisée le mercredi 16 juin à 19 heures à l’Administration communale de Sprimont (port du masque obligatoire).