À quelques enjambées du pont de Prayon, on retrouve un autre pont… neuf celui-là, celui de la Fenderie. Comme d’autres ouvrages du genre, ce dernier avait fortement souffert lors des inondations. Particularité toutefois, le pont en question était l’unique accès (avec un sentier également dévasté) vers une cité sociale où vivaient une quarantaine de familles. Les lieux ayant été abandonnés pour des raisons de salubrité et de sécurité, la presqu’île de la Fenderie est aujourd’hui vide d’habitants. Mais les travaux de réhabilitation avancent. Il y a quelques semaines, un nouveau pont a pu être installé et le bourgmestre de Trooz nous confirme que l’asphalte sera posé d’ici peu. De quoi faciliter les travaux en cours… Pour rappel, l’objectif est de permettre aux habitants de réintégrer leurs logements rénovés d’ici fin 2023.