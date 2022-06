Bonne nouvelle pour les riverains, le site du Pré-Madame est désormais sécurisé et les travaux d'évacuation des déchets débutent. Le bourgmestre f.f. de Herstal a pris deux arrêtés permettant à la ville d’agir sur ce terrain privé administré par un curateur depuis 2018.

“ C'est un soulagement pour la ville, mais surtout pour les riverains. Nous avons sécurisé le site en collaboration avec la FN Herstal. Des blocs ‘lego’ en béton et des barrières Heras ont été déployés à tous les points d’entrées pour en interdire l’accès. Les engins d'évacuation des déchets viennent de débuter leur travail ”, explique Jean-Louis Lefèbvre. “Tous les déchets seront évacués avant la fin du mois et une surveillance renforcée du site est prévue pour éviter toute récidive.”

Les autorités de la ville avaient mis en demeure le curateur du site d'agir avant le 30 avril. Celui-ci ne disposant pas des liquidités suffisantes, la ville a pris les choses en main et lui facturera le coût du chantier. En tant que créancier privilégié, elle sera remboursée dès la vente du Pré-Madame.

Pour rappel, le site appartenait à la société New Market SA, qui a fait faillite en 2018. Depuis lors, un curateur l’administre et cherche un nouvel acquéreur. Au fil des années, des dépôts clandestins se sont accumulés sur les 5 hectares laissés à l’abandon, ce qui a poussé la ville à agir seule après des demandes répétées de sécurisation et de nettoyage du site.

Les autorités herstaliennes se disent disponibles pour accompagner les projets de futures affectations compatibles avec le quartier et préservant la vision de la Ville de Herstal pour ce site.