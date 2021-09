En raison de la fermeture du Tunnel de Cointe, sinistré lors des intempéries des 14 et 15 juillet derniers, Roland Léonard, l’échevin liégeois des Travaux a décidé de reporter la planification du chantier de réaménagement du boulevard Kleyer.

Initialement prévu pour ce mois de septembre, le démarrage de ces travaux s’accommode mal, en effet, des conditions de mobilité altérées par la fermeture de la liaison autoroutière, a fortiori en cette période de reprise des activités et de rentrée scolaire.

Tenant compte de cette conjoncture particulière et inattendue, il a donc été décidé de reporter au printemps prochain le réaménagement dudit boulevard.

Pour rappel, le réaménagement du boulevard Kleyer concerne son tronçon compris entre la place du Batty et la rue Julien d’Andrimont. Outre la nécessaire réfection de son revêtement actuel l’intervention sera complétée par le réaménagement de la traversée piétonne à hauteur de l’école communale.

Celle-ci consistera en un rétrécissement de la voirie et en l’ajout d’un îlot de refuge adapté aux normes PMR. Cette nouvelle traversée a pour but d’augmenter la sécurité des piétons et notamment des nombreux enfants qui l’empruntent pour se rendre à l’école ou dans le parc de Cointe.

Piste cyclable

Au niveau de l’entrée centrale du parc, à hauteur du chalet des pensionnés, la traversée sécurisée et son îlot central trouveront dans leur rénovation un caractère définitif.

On notera aussi l’intégration d’une piste cyclable en résine ocre dans les deux sens du boulevard qui constitue une grande première sur le territoire liégeois. Ce nouveau dispositif permettra de mieux signaler les distances entre les différents usagers et d’augmenter ainsi la sécurité des cyclistes.

Ce type d’aménagement sera progressivement généralisé sur tous les boulevards de ceinture liégeois. Ce réaménagement du boulevard Kleyer représente une enveloppe budgétaire de 585.000 €.