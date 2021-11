Dès ce mardi, dans le cadre du chantier de réfection des revêtements et de sécurisation de la N3 en cours, une nouvelle phase débutera. Elle portera sur la rue de Herve à hauteur de Bois-de-Breux.

Du coup et jusqu’au 26 novembre prochain, plusieurs mesures de circulation seront d’application sur la rue de Herve/N3 entre le carrefour formé avec la rue Prince de Liège (non compris) et le carrefour formé avec la rue de Bois-de-Breux (non compris) :

La circulation s’effectuera sur une voie dans chaque sens ;

La vitesse maximale sera limitée à 30 km/h.

En parallèle, la phase située en Amercoeur (N3/rue d’Amercoeur depuis le pont d’Amercoeur - non compris - jusqu’au carrefour formé avec la rue des Prébendiers - non compris), se poursuivra jusqu’au 23 novembre.

À partir du 9 novembre, la circulation y sera basculée sur la voie se trouvant du côté de la rue St-Remacle nouvellement réhabilitée. Les conditions de circulation déjà en vigueur le resteront durant cette phase. Ainsi :

La circulation continuera à s’effectuer uniquement en direction d’Outremeuse, avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h ;

Dans l’autre sens, pour les usagers circulant sur le Quai de Longdoz ou sur la N3 en provenance d’Outremeuse et souhaitant rejoindre la N3 vers Robermont, une déviation sera toujours en place via la rue Basse-Wez et la rue des Prébendiers (circulation à contresens à cet effet).

Par ailleurs :

L’accès à la N3 depuis la rue St-Remacle reste impossible ;

L’accès à la rue des Prébendiers via la N3 reste impossible. Dans la rue des Prébendiers la circulation s’effectuera toujours à contresens suite à la déviation mise en place (cf. supra). Afin de permettre le passage des bus, l’interdiction de stationner reste en vigueur aux deux extrémités de cette rue pendant la durée des travaux.

Les feux de circulation à l’intersection N3/rue des Prébendiers et N3/rue Basse-Wez restent "en clignotant" afin de fluidifier le trafic suite à la révision des flux ;

La rue Valdor reste fermée à la circulation (excepté riverains) ;

Toutes les informations relatives aux lignes de bus empruntant ce tronçon sont à retrouver sur www.letec.be

Pour rappel, ce chantier débuté le 25 octobre porte sur la N3 entre le pont d’Amercoeur et le carrefour formé avec la rue de Bois-de-Breux, soit sur 5 km (rue d’Amercoeur, rue de Robermont et rue de Herve). Il permettra de réfectionner les revêtements de la nationale ; de réhabiliter et sécuriser la traversée RAVeL et les traversées piétonnes (îlots, accès PMR) et de renouveler les marquages pour mieux intégrer les bus et modes doux sur toutes les zones sur lesquelles cela s’avère possible..

Ce chantier représente un budget de près de 1,6 million, financé par la SOFICO, maître d’ouvrage.