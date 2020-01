C’est sur les ondes liégeoises de la Radio Chrétienne Francophone (RCF) que l’échevin des Travaux de la Ville de Liège Roland Léonard a annoncé ce vendredi la bonne nouvelle pour le patrimoine liégeois : le chantier de rénovation de l’église Sainte-Croix débutera bien en 2020… c’est une question de semaines.

On s’en souvient en effet, c’est en 2013 que l’église Sainte-Croix, qui n’est autre qu’une des sept collégiales de la Cité ardente (avec Saint-Jean, Saint-Denis ou Saint-Barthélemy), avait fait parler d’elle… en figurant dans ce fâcheux inventaire du World Monuments Fund (WMF). Depuis 1996 en effet, tous les deux ans, le WMF publie sa liste des monuments considérés comme "les plus en danger de la planète". Sainte-Croix y figurait.

Il faut dire en effet que la collégiale, fondée et érigée par l’évêque Notger entre 976 et 986, est l’un des plus anciens bâtiments de Liège. Même si de l’édifice originel il ne reste plus que quelques éléments, Sainte-Croix a perdu de sa superbe. Depuis 2005 déjà, en raison de son état de délabrement, l’église est fermée au public.

En 2017 toutefois, un accord-cadre était signé entre la Ville et la Région, cette dernière octroyant une enveloppe de 17 millions d’euros.

Cette année, le chantier sera donc lancé et entrera directement dans le vif du sujet. Comme l’indique encore l’échevin, une "toiture parapluie" sera installée sur l’édifice ; phase qui prendra 6 mois. Cet échafaudage couvert permettra à l’équipe qui mène les travaux (deux bureaux liégeois d’architecture et un bureau français) de travailler dans des conditions acceptables pour préserver le bâtiment. Il s’agira, sous cet échafaudage couvert, de démonter la toiture et de sécuriser la maçonnerie et les charpentes.

À terme, l’église Sainte-Croix rencontrera trois fonctions : outre son affectation cultuelle, elle remplira une fonction touristique - en tant que point de départ du circuit des collégiales - mais aussi une fonction culturelle ; des concerts et des conférences devraient y être organisés.