Les Très Grandes Conférences Liégeoises, organisées par le Collectif La Barbe Liège et soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, convient à un cycle de conférences doù seront traitées de grandes questions de société. Ces "très grandes conférences" permettront à sept très grandes intervenantes spécialistes de s’exprimer,

Pour compenser la silenciation et l’invisibilité des femmes et des personnes ayant un vécu de femme, le Collectif La Barbe Liège a tenu à inviter comme expertes des travailleuses, des chercheuses, des penseuses, des autrices, des militantes "pour apporter des éclairages théoriques et pragmatiques sur des thèmes de société."

En créant son propre programme de conférences, le Collectif La Barbe Liège entend montrer que les femmes expertes existent. "Le problème est qu’elles sont trop peu sollicitées pour intervenir dans les médias, débats publics et conférences".

Une autrice célèbre, une chercheure Nobelisée ou encore une avocate engagée internationalement, le choix des expertes conviées à ces conférences est pointu et promet des rencontres d’exception. Elles ont lieu au printemps 2022. Elles sont gratuites mais une réservation est nécessaire.

Pour découvrir les expertes invitées ainsi que toutes les informations pratiques, consultez le site internet https://tres-grandes-conferences.be/