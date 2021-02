Interpellés, dans la matinée de mercredi dernier sur leur lieu de travail, les trois policiers qui avaient été placés sous mandat d'arrêt et inculpés pour des faits de viol et de voyeurisme devaient comparaître ce lundi, devant la chambre du conseil.

Devaient puisque les trois hommes ont bénéficié d'une mainlevée du juge d'instruction et ont été libérés sous conditions.

d'instruction de l'affaire. "Les auditions de plusieurs personnes ont eu lieu vendredi et une série de vérifications ont été opérées. Cela a entraîné la remise en liberté sous conditions des trois policiers", a confirmé Me Philippe Zevenne, avocat de l'un des policiers à l'agence Belga.

Pour rappel, mercredi dernier, cinq policiers avaient été privés de liberté alors qu'ils se trouvaient dans les locaux de la zone de police de Bruxelles-Ixelles. Ramenés à Liège pour auditions, deux avaient finalement été libérés alors que leurs trois collègues étaient placés sous andat d'arrêt pour viols et voyeurisme, le dernier étant en outre inculpés d'attentats à la pudeur.

Selon le parquet de Liège, l'enquête judiciaire a commencé fin 2019 à la suite d'une plainte déposée par une des victimes des policiers.Tout commence, lors d’une soirée arrosée qui se passe en région liégeoise. Après celle-ci, une jeune femme a eu une relation sexuelle consentie avec son compagnon, un des suspects interpellés. Le souci, c’est qu’un second homme se glisse alors dans le lit et lui impose une relation. Elle parvient à s’enfuir et décide, le lendemain, de déposer plainte.

La machine judiciaire se met en marche et, lors de l’interpellation et l’audition de deux hommes, les enquêteurs mettent la main sur des images enregistrées dans un GSM et qui montrent que trois autres femmes ont également été filmées alors qu’elles avaient des relations avec l’un ou l’autre des suspects.

Entendue, l’une d’entre elles a expliqué avoir trop bu lors d’une soirée et a estimé qu’elle a sans doute été droguée au point de ne pas avoir pu refuser des relations sexuelles. La deuxième jeune femme a donné grosso modo la même version. Les images vidéo attestent d’ailleurs qu’elle était complètement inerte lors des rapports sexuels. Toutes affirment n’avoir pas voulu être filmées et encore moins que les images soient diffusées.

Les policiers interrogés évoquent, eux, des relations consenties et affirment que les dames étaient également au courant du fait qu'elles étaient filmées.