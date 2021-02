"Je suis heureuse d’imaginer que ce site va contribuer au retour à la liberté", a confié lundi matin la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, alors qu’elle se trouvait sur le site de Liege Airport où venait d’ouvrir l’un des centres dits majeurs de vaccination en Wallonie.

Un retour à la liberté qui passe donc, selon ses dires, par la vaccination ! C’est ainsi qu’une nouvelle étape en ce sens a été franchie ce lundi avec l’ouverture du centre de vaccination de Liege Airport et ce, au sein des installations déjà préalablement aménagées pour établir un "Village testing" dans le terminal passagers. Cette ouverture s’inscrit, comme à Ronquières ce lundi également, dans le cadre du lancement de la phase 1A4 à destination des professionnels d’aide et de soin de première ligne. Ce sont les futurs vaccinateurs, à savoir des volontaires ayant un profil médical préalablement inscrits, qui ont été invités à s’y présenter afin de recevoir un vaccin contre la Covid-19.

"Dès mardi débutera la phase de vaccination des professionnels d’aide et de soin de première ligne que sont les médecins généralistes, les infirmier(ère)s, les pharmacien(ne)s, les dentistes, les kinés, les aides-soignant(e)s, les ambulanciers, etc. Ce qui représente environ 120 000 personnes en Wallonie qui, dans les prochaines semaines, seront principalement vaccinées dans une vingtaine d’hôpitaux en Wallonie", a précisé la ministre de la Santé.

Aux hôpitaux s’ajouteront six centres de vaccination, dont ceux de Bierset et de Ronquières, et 31 centres intermédiaires.

200 personnes par heure

"Ces personnes recevront soit le vaccin Pfizer, soit le Moderna, soit l’AstraZeneca selon leur âge, selon la disponibilité et selon les centres de vaccination", a-t-elle ajouté, soulignant que selon la planification établie, "ce n’est ni plus long ni plus rapide que prévu".

Aussi, la vaccination à destination des citoyens de plus de 65 ans et des personnes présentant des pathologies particulières sera lancée dès la fin mars pour ensuite élargir au grand public et ainsi arriver au terme du plan de vaccination à la fin de l’été 2021.

À terme, à Liege Airport, 200 personnes par heure pourront y être vaccinées.