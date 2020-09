Les raisins sont mûrs ! Préparez-vous à participer aux plus belles vendanges depuis l’existence du vignoble. En effet, toutes les conditions sont réunies pour une récolte d’exception aux coteaux de la Légia à Ans. Cette récolte est prévue le week-end prochain et toutes les bonnes âmes sont les bienvenues.

Intéressé ? Alors rendez-vous ce samedi au 45 de la Haute, à Ans. Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un message privé ou un mail à lescoteauxdelalegia@hotmail.com et les propriétaires vous feront parvenir le formulaire d’inscription.

Les coteaux de la Légia à Ans sont un vignoble urbain de 4 000 m2 avec environ 1 500 pieds de vigne.

Pour la récolte, des mesures sanitaires seront évidemment d’application.

"Il y aura un nombre limité de vendangeurs, dit Patrice Lempereur, le président du conseil de quartier d’Ans Coteaux. Il y aura donc un enregistrement préalable via le document Covid. Accueil au domaine avec second enregistrement. Port du masque obligatoire. Gel hydroalcoolique présent à divers endroits du vignoble. Service à table lors du repas. Seaux et sécateurs individuels. Respect strict des horaires", termine le président.

Bonne ambiance

"L es pressoirs attendent votre récolte ! L’équipe des coteaux de la Légia se réjouit de vous (re)voir dans une ambiance décontractée et chaleureuse !" conclut Salvatore Carvona, vignoble urbain.

La répartition des tâches et le début des activités sont prévus à 9 h et l’apéritif et repas à 13 h 30. Les vendanges devraient se terminer vers 16 h 30, l’heure du goûter, le tout dans une ambiance conviviale.