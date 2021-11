La Ville de Verviers et Intradel ont présenté leur évaluation de la collecte des déchets. Le bilan reste positif, malgré la crise sanitaire et les inondations.

Instauré depuis janvier 2020, le système de collecte de déchets via des conteneurs à puce a visiblement été adopté par les Verviétois, malgré les craintes que cela avait suscitées à l’époque. Ce vendredi, la Ville de Verviers et Intradel ont fait le point sur les mois écoulés (l’année 2021 n’étant pas encore terminée) et un mot ressort particulièrement : la stabilisation.

"En comparaison à 2019, on a fortement diminué la quantité de déchets résiduels ", explique Christian Marlier, chef de service adjoint chez Intradel. "Ce qui se trouvait dans les sacs, à l’époque, est aujourd’hui réparti dans d’autres collectes sélectives." Comme celles des papiers-cartons, des PMC, des sacs transparents ou encore au sein des recyparcs. D’après les projections, le nombre de kilos de déchets collectés par an, qui comprend aussi la collecte des déchets communaux tels que les encombrants, est en phase de stabilisation. De 233,3 kg en 2020 (contre 278,5 kg en 2019), on arriverait fin 2021 à 231,6 kg par habitant.

Les conteneurs collectifs enterrés réparés

En ce qui concerne les déchets ménagers résiduels, appelés aussi "mauvais déchets " et qui atterrissent dans le conteneur noir, Verviers passera de 198 kg par an et par habitant à 90 kg par an et par habitant, soit 108 kg de moins.

"Ces déchets en moins se trouvent dans le tri sélectif", poursuit-il. Les citoyens ont en effet pris le pli. Intradel constate une augmentation de 6,1 kg par an et par habitant pour les PMC (sacs bleus et transparents), de 4,7 kg pour le verre et de 2,4 kg pour les papiers-cartons. Intradel pointe aussi une utilisation plus intensive des recyparcs.

En juillet dernier, 16 conteneurs collectifs enterrés, sur un total de 42, se sont retrouvés sous eaux suite aux inondations. Des mesures transitoires ont dès lors été prises pour quand même assurer la collecte des déchets en porte à porte avec des sacs classiques. Depuis, tous ces conteneurs ont été remplacés.

"À l’exception du système de pesée", précise Christian Marlier. Cela devrait être réparé d’ici la fin de l’année et le mois de janvier 2022. "En attendant, ce qui n’est pas pesé n’est pas comptabilisé, complète Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers). Nous avons privilégié cette option afin que les habitudes ne se perdent pas." Intradel rappelle qu’il n’y a pas de limitation de dépôts pour ces conteneurs et qu’il vaut mieux y amener des petits sacs régulièrement.

Peu de suppléments

Pour l’échevin, les trop gros sacs, qui bloquent le système, s’apparentent à du vandalisme. "On aimerait d’ailleurs voir s’il n’y a pas des bloqueurs récurrents, grâce aux badges."

Une autre bonne nouvelle se situe également au niveau du portefeuille.

D’après les chiffres qui émanent de la perception de la taxe 2020, un ménage verviétois sur deux n’a pas dépassé le nombre de kilos et de levées (36). Pour le reste, 17 % ont dû repayer entre 1 et 10 € ; 26 %, entre 10 et 100 € ; et 6,5 %, plus de 100 €.

Julie Wolff.