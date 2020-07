Le service était à l’arrêt depuis le 20 mars dernier… les vols reprennent ce 17 juillet.

L’aéroport de Bierset (LiegeAirport) n’a pas "chômé" ces derniers mois, lors de la crise du Covid. Spécialisée dans le fret aérien en effet, l’infrastructure est rapidement devenue un centre majeur d’approvisionnement de l’Europe, en matériel médical notamment. Depuis le 20 mars dernier toutefois, le trafic passagers est totalement à l’arrêt.

LiegeAiroport l’a toutefois annoncé ce mardi : les vols du tour-opérateur TUI, seul tour-opérateur encore actif à l’aéroport, reprendront à partir du vendredi 17 juillet… "avec un leitmotiv : la santé de toutes et tous".

Concrètement et sous réserve de changements au niveau des conditions d’accueil dans certains pays, "TUI proposera aux vacanciers 11 destinations vers 4 pays au choix, à savoir l’Espagne, la Turquie, la Grèce et le Maroc". Le timing est logique…

Du côté de LiegeAirport, on assure que toutes les mesures ont déjà été prises pour garantir la sécurité des passagers. "Notre terminal est parfaitement adapté vu qu’il a été conçu à dimension humaine", explique Luc Partoune, CEO de LiegeAirport. "Un cheminement a été installé et une signalétique guidera efficacement les passagers jusqu’aux portes d’embarquement. La distance physique sera respectée en permanence. Le port du masque est obligatoire dans le terminal et les personnes qui accompagnent ou viennent rechercher les voyageurs sont priées de rester à l’extérieur du terminal". On précise en outre qu’un affichage dynamique, des flacons de gel et des poubelles spécifiques sont prévus. Du personnel supplémentaire sera également présent pour guider les passagers.

Quant au retour des vacanciers, il fera également l’objet d’informations dans la salle de récupération des bagages, au regard du plan adopté par le Gouvernement fédéral et les Régions...