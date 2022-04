Événement L’école Liège Parkour School fondée en 2017 a invité les célèbre acrobates… Rencontre.

Ils n’étaient que quelques-uns au départ, "quatre ou cinq", nous confie Martin Foxhal, mais, désormais, ils sont officiellement plus de 300 inscrits et, chaque année, ils sont près de 1000 à "voltiger" dans les rues de Liège…. Fondée en 2017 par Martin Foxhal et quelques amis, la Liege Parkour School fait honneur à un art urbain jusqu’à il y a peu inconnu mais rendu particulièrement populaire il y a 20 ans, par le film de Luc Besson : les Yamakasis.

À Liège, cette pratique atypique et acrobatique qui consiste à sauter d’un mobilier urbain à un autre (notamment) a donc fait des émules, notamment grâce à l’école créée par des passionnés. Et ce week-end, les célèbres acteurs du film "originel", invités par l’école, seront présents pour diverses sessions, dans les rues de Liège.