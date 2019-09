Comme on le lira en page nationale, Lhoist, la société belge spécialisée dans la production et la vente de chaux et dolomie a annoncé une réorganisation de ses activités qui "pourrait conduire à la perte de 117 emplois au sein des trois usines concernées". Le choc est rude à Saint-Georges puis que c’est l’usine Dumont-Wautier qui va probablement payer le plus lourd tribut de cette restructuration avec 64 suppressions d’emploi, soit plus de la moitié du chiffre annoncé par la direction.

"Une assemblée générale a été organisée jeudi en fin de matinée sur le site de Hermalle et personne n’a posé de question", explique Michel Duby de la CSC-CNE. "Le personnel était KO debout. Il faut dire que 64 pertes d’emplois sur un site qui compte environ 200 travailleurs, c’est énorme."

La direction justifie ce plan de restructuration par la forte baisse des ventes de ses produits ces 10 dernières années. "Les grands clients du groupe Lhoist en Belgique ont fortement réduit leurs activités, principalement dans la sidérurgie et dans l’industrie de production de briques réfractaires. L’arrêt progressif des centrales électriques fonctionnant au charbon réduit également la demande pour nos produits. Au cours des dix dernières années, les ventes de chaux et de dolomie de Lhoist en Belgique ont chuté de 35 %", indique-t-elle.

"Mais, il y a quelques mois, le groupe s’est félicité d’avoir bouclé une bonne année, avec un bénéfice de 400 millions", précise de syndicaliste.

En parallèle à ce plan de restructuration, Lhoist propose un programme d’investissements de 90 millions sur cinq ans. Il est question d’un four de cuisson de dolomie à Hermalle.

"C’est très bien, mais on verra. Un investissement, cela ne veut pas dire de l’emploi. Or, dans ce qui a été présenté on n’a pas parlé de conséquences pour l’emploi de ces investissements".

La procédure Renault a donc été enclenchée et la première réunion est prévue dès ce lundi avec pour ambition d’en mener une par semaine.

À l’heure actuelle, l’entreprise n’est pas à l’arrêt, mais rien ne dit que cela durera.