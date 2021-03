Pas de déboisement massif, selon Elia.

L’enquête publique qui a été réalisée dans le cadre de la demande d’Elia (gestionnaire du réseau de transport d’électricité haute tension en Belgique), en vue de la construction d’une nouvelle liaison électrique souterraine entre la centrale Luminus à Seraing et le poste haute tension de Rimière à Neupré, a manifestement soulevé pas mal d’interrogations et d’inquiétudes à Seraing…

Lors du dernier conseil communal, le bourgmestre, Francis Bekaert, avait répondu que les remarques, avis et observations formulés devaient être collationnés et joints au PV de fin d’enquête publique à transmettre, avec l’avis du collège communal, au fonctionnaire délégué de la Région wallonne, qui décidera ou non de délivrer le permis.