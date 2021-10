Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique, projette de renforcer la liaison électrique aérienne 380 kV existante entre le poste électrique de Gramme à Huy et celui de Rimière à Neupré. Projet qui a été présenté aux riverains, mercredi, lors d’une réunion d’information préalable au dépôt de la demande de permis, d’ici le printemps 2022.

Cette liaison, construite en 1976, est composée d’un seul terne (circuit électrique) et de 34 pylônes. Elle traverse les communes de Huy, Modave, Nandrin et Neupré sur environ 14 km. "Son renforcement est nécessaire pour répondre à l’évolution des besoins dans un contexte d’électrification croissante de la société et afin de renforcer la sécurité d’alimentation du réseau de la province de Liège", précise Elia.

Il s’agit d’ajouter un second terne à la liaison aérienne existante, prévue initialement pour en accueillir deux. Des interventions sur les pylônes devront avoir lieu, à savoir un renforcement des structures des pylônes et de leurs fondations. Parmi les 34 pylônes existants, 3 devront être reconstruits et un nouveau devra être ajouté.

Ce projet concerne le tracé de la liaison Gramme-Rimière 380 kV et non Gramme-Rimière 150 kV, pour le démontage de laquelle Elia a déjà obtenu un permis et qui est planifié en 2022.

Dans les quinze jours, les citoyens qui le souhaitent peuvent s’exprimer dans le cadre de la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement. Comment? En adressant un courrier au collège communal de Nandrin, avec copie à Elia (Frédéric Bertrand, 20 boulevard de l’Empereur 1000 Bruxelles).