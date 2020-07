C’est un vieux cheval de bataille pour la députée wallonne et bourgmestre d’Ouffet Caroline Cassart (MR), celui de la liaison Tihange-Tinlot. Voici depuis 2004, date de son entrée au Parlement wallon, qu’elle suit le dossier, et durant toutes ces années "on a tout eu : des permis, pas de budget, plus de permis, mais du budget". Depuis le début de la législature, la députée n’a cessé d’interroger le ministre de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) quant à l’avancement du dossier. Et ce n’est pas la dernière réponse du ministre qui va apaiser celle-ci…

Passant en revue les différents permis en cours, le ministre a informé que celui concernant les travaux de la fameuse liaison routière, datant de 2012, et qui arrivait à échéance en 2019, était désormais périmé. En cause : les travaux de la phase 3 n’ont pas démarré en 2019 "faute d’emprises" (les expropriations n’étant toujours pas finalisées), "le permis de bâtir ne peut plus être prolongé", explique-t-il. "Une nouvelle demande est en préparation par mes services".

Pour la députée, qui ne sait plus si elle doit "en rire ou en pleurer", "il y a un réel manque de sérieux". Deux autres permis restent toutefois valides : celui pour les travaux complémentaires à cette phase 3 et celui concernant l’échangeur de Tinlot. Le dernier Plan Infrastructures 2020-2026 prévoit d’ailleurs 6 millions d’euros pour ce dernier. La députée réinterrogera le ministre à ce sujet en septembre.

Une interpellation au conseil communal de Huy



L’annonce de la péremption du permis s’est par ailleurs invitée au conseil communal de Huy de ce vendredi soir. Le groupe DéfipourHuy a une nouvelle fois interpellé les responsables locaux quant à l’urgence du dossier pour la mobilité hutoise, et d’appeler à "imposer à la Région d’avancer rapidement". Pour le bourgmestre Christophe Collignon (PS) il est clair que l'ensemble des problèmes de mobilité pourront être résolus dès lors que cette liaison sera réalisée. "C'est LA solution. J'invite le ministre Henry à reprendre le dossier en mains et à arrêter de rêver". Et de déplorer "le manque de volonté politique pour terminer cette liaison".