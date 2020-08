Le parquet a requis trois ans de prison ferme à l’encontre de Francesco, 44 ans, qui a menacé de mort son ancienne compagne, la maman et le beau-père de celle-ci, le lendemain de sa libération !

En effet, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis probatoire le 3 juillet dernier pour coups et blessures commis sur sa dernière compagne. Libéré le soir même, dès le lendemain midi, il téléphonait pour menacer de mort et tenir des propos orduriers et insultants…

"Je voulais récupérer des affaires", a expliqué devant le tribunal l’homme qui a été mis sous mandat d’arrêt. "J’étais fâché, je n’ai pas menacé mademoiselle et sa maman, mais son beau-père."

En réalité, il a écrit des propos particulièrement difficiles à encaisser. À son ancienne compagne, il a écrit qu’il allait la tuer. "Tu vas crever. Si je te trouve, tu vas voir."

Au beau-père, il a entre autres écrit : "Je vais te tuer, tu vas mourir. On va te tomber dessus. Je vais te planter, te couper les c…"

Quant à la maman, elle a eu droit à un "On va te mettre à mort. Ramène-moi ta fille ou toi tu vas crever avec ton mari."

Lorsqu’il a été entendu par la police, Francesco a d’abord nié les faits. Mais ses paroles avaient été enregistrées ! Lorsque les inspecteurs lui ont fait écouter les enregistrements, il a insulté et menacé. "Je ne veux plus rien savoir de ces gens-là", a encore déclaré le prévenu. Une nouvelle qui va sans aucun doute ravir cette famille.

Me Laurent Jaminon, qui défend les parties civiles a demandé 2 500 € par victime. Le prévenu a à son actif cinq condamnations pour coups et blessures à cohabitant.

Sarah Rasujew