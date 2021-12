Social Réuni en congrès statutaire, le Setca Liège a rappelé ses priorités face à l’actualité.

Il aurait dû se tenir l’an dernier et fut reporté à plusieurs reprises… crise sanitaire oblige. Ce mardi 30 novembre 2021, le Setca de Liège-Huy-Waremme a tenu son congrès statutaire au Country Hall, lors duquel 200 membres étaient conviés. Il s’agissait de renouveler plusieurs organes dont le comité administratif et le comité exécutif mais aussi de dresser un bilan des cinq années écoulées… sans oublier de fixer les priorités au regard de l’actualité… Un rendez-vous dont l’agenda a été perturbé par la crise donc… et de crise, il en était précisément question ce mardi au travers des quatre motions soumises à l’assemblée. Françoise Bernard, secrétaire générale depuis le 1er janvier 2018, les évoque…

En tant que syndicat des employés, techniciens et cadres, les "secteurs" couverts par le Secta sont nombreux et, aujourd’hui, le syndicat fait face à une évolution du monde de l’entreprise qui pourrait, de multiples manières, réduire les libertés du travailleur. "Cette liberté est notre priorité et un mot que l’on doit lier à solidarité", explique Françoise Bernard, qui évoque l’inadéquation entre l’augmentation du coût de la vie et l’indexation des salaires. On comprend que la liberté doit précisément permettre aux travailleurs de défendre leurs droits, de négocier des hausses de salaires… ou mener des actions collectives ; le spectre de la condamnation récente des 17 syndicalistes plane sur les débats. Le Setca entend défendre ce droit à la manifestation.

Droit à la déconnexion