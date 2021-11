À la veille d’une importante décision du tribunal de l’entreprise concernant l’avenir des activités de Liberty Steel Liège-Dudelange, les travailleurs, en front commun, ont décidé de se rendre ce lundi 22 novembre, à 12h30, au siège de la Sogepa, avenue Maurice Destenay à Liège. Ils veulent, par cette action, réaffirmer leur demande de soutien de la Région wallonne pour permettre la poursuite de l’activité. "Il en va de l’avenir de 690 travailleurs !", a indiqué ce lundi le front commun.

Pour rappel en effet, depuis le début de cette année, les 700 travailleurs de Liberty Steel Liège sont en proie au doute ; précisément depuis l’annonce de la faillite de Greensill Capital, banque interne de Liberty Steel (Arcelor). En effet, le groupe Liberty Steel représentait alors 760 travailleurs en région liégeoise (Ferblatil à Tilleur, Galva IV et V à Flémalle). "Cette faillite de Greensill met clairement en difficulté toutes les entreprises du groupe", nous expliquait début mars Jordan Atanasov, secrétaire syndical CSC Metea, "car sans trésorerie, il y a une incapacité à faire face aux clients, aux fournisseurs et nos craintes sont bien sûr que cela ait un impact sur les travailleurs". Le syndicaliste n’hésitait pas à le dire alors : "la sidérurgie liégeoise est au bord du gouffre".

"Pire capitalisme"

"Une situation prévisible", dénonçait de son côté l’élu PTB Damien Robert, "les fonds propres de Liberty Steel sont quasi inexistants. En effet, elle rachète d’autres entreprises afin d’obtenir des garanties mais c’est le pire capitalisme qui puisse exister car c’est comme jouer au poker menteur"…

Ces prévisions se sont par la suite justifiées et les entreprises en question ont été placées en procédure de réorganisation judiciaire… une procédure déjà reportée plusieurs fois. D’après le plan présenté en septembre dernier, 153 travailleurs devaient quitter le navire (chiffre revu à 90), la décision étant, pour sauver les entreprises, d’associer celles-ci à celles de Dudelange au Luxembourg. Parallèlement, Liberty Galati, la plus grande aciérie intégrée de Roumanie, doit devenir le principal fournisseur de bobines laminées à chaud (HRC) des entreprises en aval de Liberty, "garantissant un approvisionnement sûr et durable de leur matière première", avait déjà expliqué la direction en juin. Liberty Galati avait accordé un prêt de 10 millions à l’unité liégeoise.

Sauvetage ou liquidation

Ce mardi, la décision attendue au tribunal de l’entreprise est donc l’acceptation du plan financier… ou la liquidation pure et simple de l’entreprise. Ce qui serait une réelle catastrophe pour les 690 travailleurs encore concernés… plusieurs départs volontaires ont en effet eu lieu depuis mars dernier.

"Dans le plan, il y a un engagement de clients qui montre qu’il y a des volumes et des commandes qui permettent d’avoir une assise", nous expliquait ce lundi Jordan Atanasov, "l’action de ce lundi est aussi une manière d’avoir un soutien de la Région qui, le cas échéant, prendrait la main". Une lettre d’intention de la Sogepa a déjà été rédigée…