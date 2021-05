C’est une nouvelle étape dont la direction locale de Liberty Steel se serait volontiers passée. En effet, elle a introduit devant le tribunal de l’entreprise de Liège une demande de PRJ, comprenez par là une procédure de Réorganisation Judiciaire.

Comme l’indique son nom, la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte si la continuité de l’entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, c’est dire…

On le sait, la situation du groupe Liberty Steel qui emploie 760 travailleurs (Ferblatil à Tilleur, Galva IV et V à Flémalle) dans le bassin liégeois est plus que compliquée.

Pour rappel, la société anglaise Greensill Capital, la banque interne de Liberty Steel, a été mise en faillite, rendant ainsi difficile tout approvisionnement à Liège puisque les fournisseurs ne sont plus payés ou craignent de ne pas l’être.

D’ailleurs, les sites liégeois de Liberty Steel tournent à 40 % de leurs possibilités, avec le chômage que cela implique pour le personnel, y compris les employés.

Les choses sont telles qu’en avril dernier, la société avait demandé au tribunal de l’entreprise de Liège la désignation d’un médiateur dont la mission était de trouver des candidats investisseurs.

Un mauvais signal, comme nous l’écrivions à l’époque, dans la mesure où ce genre de désignation débouche régulièrement sur une demande de PRJ (Procédure de réorganisation judiciaire), elle-même considérée par d’aucuns, certes pessimistes, comme l’antichambre de la faillite…

La seule bonne nouvelle dans ce mauvais scénario, c’est qu’il semble déjà acquis que la plupart des créanciers actuels de Liberty Steel ont accepté le principe de cette PRJ et veulent donc laisser une chance au sidérurgiste. Le premier de ces créanciers n’est autre qu’ArcelorMittal, qui fournit les matières premières.

Courrier interne

La demande a donc été introduite et le tribunal de l’entreprise a marqué son accord ce mardi. Cette PRJ met Liberty Steel à l’abri de ses créanciers pour une période qui va jusqu’en juillet et qui est renouvelable. À elle, durant ce laps de temps, de trouver des liquidités et sans doute de changer de stratégie.

Un conseil d’entreprise extraordinaire a eu lieu, mercredi, pour permettre à la direction d’avertir les délégués et permanents syndicaux. Un courrier interne a ensuite été envoyé aux membres du personnel.

En cas de faillite, les 760 travailleurs perdraient leur emploi et n’auraient accès à aucun plan social. C’est dire si l’inquiétude est de mise…