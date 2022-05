Il y a environ un mois, le tribunal de l’entreprise de Liège avait décidé de placer Liberty Steel-Liège en liquidation judiciaire. Dans la foulée, le tribunal nommait trois administrateurs, avec la mission de dresser un état des lieux et surtout de chercher des repreneurs.

Une décision que conteste le groupe sidérurgique et vient de faire appel, tout en promettant de nouveaux fonds propres pour garantir que les usines puissent augmenter leur production au cours des prochains mois et préserver les 650 emplois sur les sites liégeois.

Lors de cet appel, Liberty "soulignera qu’elle a déjà injecté de nouveaux fonds dans les usines de Flémalle et Tilleur par le biais d’une série de conversions de dettes intragroupes en fonds propres et d’une nouvelle injection de fonds propres en espèces, avec un soutien supplémentaire promis pour l’avenir, garantissant que les usines liégeoises puissent fonctionner de manière solvable avec des fonds propres positifs, comme demandé par le tribunal".

110 000 tonnes par mois

Ces nouvelles injections devraient permettre à Liberty Liège de reprendre immédiatement sa production et de la faire passer à 110 000 tonnes par mois à partir de septembre ou octobre prochain.

"Ces nouveaux financements viendront s’ajouter aux 80 millions d’euros que GFG Alliance a injectés dans Liberty Liège depuis 2019, dont 28 millions depuis décembre 2021", indique la société dans un communiqué.

"Nous sommes convaincus que notre appel sera couronné de succès, car nous avons rempli toutes les exigences légales et avons également rassuré toutes les parties prenantes sur nos plans et engagements futurs, qui donnent aux usines la meilleure chance d’avoir un avenir viable. L’injection de capital que nous promettons permettra à Liberty Liège de relancer la production et de protéger les emplois de nos 650 employés" explique Toker Ozcan, le CEO de Liberty.

"Nous avons eu des réunions positives avec toutes les parties prenantes au cours des derniers jours et nous demandons maintenant au tribunal de prendre une décision rapide. La production redémarrera dès une décision positive du tribunal".

J.-M. C.