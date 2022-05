C’est ce jeudi que la Cour d’Appel a prononcé son arrêt concernant la mise sous tutelle des sites sidérurgiques liégeois appartenant à Liberty Steel.

Et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’on a assisté à un véritable retournement de situation puisque les magistrats d’appel ont donné raison à l’entreprise qui s’engage à redémarrer immédiatement les activités sidérurgiques. Selon Liberty il s’agirait d’un résultat sans précédent, car jamais dans l’histoire judiciaire belge une décision de liquidation pour insuffisance d’actif net n’a été annulée.

Investissements

Pour soutenir ce redémarrage, Liberty Steel sera assisté par un mandataire expérimenté qui l’aidera à travailler en collaboration avec les syndicats pour mettre en œuvre le business plan et rétablir la confiance du personnel.

"Nous sommes très heureux que notre appel ait abouti et que la Cour ait non seulement reconnu que nous avions rempli toutes ses exigences, mais aussi que notre business plan, soutenu par le financement supplémentaire que nous avons fourni, donne à Liberty Liège la meilleure chance possible d’un avenir durable", s’est réjoui Toker Ozcan pour Liberty Steel.

"Nous sommes impatients de redémarrer la production dès que possible et de travailler avec le médiateur, les syndicats, nos employés, nos fournisseurs et nos clients pour reconstruire l’entreprise et faire en sorte qu’elle continue à fournir des emplois de haute qualité à long terme."

Liberty a déjà récemment injecté de nouveaux fonds dans les usines de Flémalle et de Tilleur, par le biais d’une série de conversions de dettes intragroupes en fonds propres et d’une nouvelle injection de fonds propres en espèces, avec un soutien supplémentaire promis pour l’avenir.

"Ces injections permettront à Liberty Liège de reprendre immédiatement sa production et de la porter à 110 000 tonnes par mois d’ici octobre. Ce nouveau financement est venu s’ajouter aux quelque 80 millions d’euros que GFG Alliance a injectés dans Liberty Liège depuis 2019, dont 28 millions d’euros depuis décembre 2021".

Du côté syndical, on affiche un optimisme prudent. "C’est une bonne nouvelle", réagit Jordan Atanasov de la CSC-Metea. "Mais c’est la dernière occasion pour Liberty de relancer l’activité et c’est évidemment ce que l’on espère. M. Sanjeev Gupta est venu à Liège et c’est sans doute la preuve d’un intérêt de son groupe pour les infrastructures liégeoises. Reste à voir maintenant si cet élément positif ne sera pas suivi d’une grande déception…. Les travailleurs sont, en tout cas, en attente d’une reprise des activités et que Liberty tienne ses engagements".