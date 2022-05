Comme mentionné mardi, le groupe Liberty Steel a fait appel du tribunal de l'entreprise de Liège qui avait prononcé la mise en liquidation de Liberty Steel.

Et ce mercredi, lors de la première audience au sujet de ce dossier qui intéresse au plus haut point les 650 employés des sites liégeois de Libertry Steel une surprise de taille était au rendez-vous.

En effet, le propriétaire du groupe sidérurgique Sanjeev Gupta était en Cité ardente.

"Je me suis rendu à Liège cette semaine pour assister à l'audience du tribunal sur l'avenir de l'entreprise et pour travailler avec M. Toker Ozcan (CEO des sites liégeois) et l'équipe locale à la résolution des problèmes. Nous avons écouté attentivement les préoccupations soulevées et nous pensons avoir été en mesure d'y répondre en détail. Aujourd'hui, nous avons déposé des comptes et d'autres preuves pour montrer à la Cour la conversion de la dette en capital et les nouvelles injections de capital. Nous fournirons des informations supplémentaires à la Cour avant qu'elle ne se réunisse à nouveau la semaine prochaine".

Lors de l'audience, un des liquidateurs a clairement indiqué au tribunal qu'il n'y avait "aucun plan B" pour la poursuite des activités de la société liégeoise en tant qu'entreprise en l’état.

"Pendant mon séjour à Liège, j'ai également pu m'entretenir directement avec les dirigeants syndicaux et diverses autres parties prenantes afin d'entendre leurs commentaires sincères et de commencer à réparer les relations et à rétablir la confiance dans notre management des activités. Il est maintenant dans l'intérêt de tous que nous ayons une issue positive lorsque le tribunal se réunira à nouveau la semaine prochaine, afin que l'usine puisse reprendre immédiatement la production avec les matières premières qui attendent à être utilisées dans l'usine".