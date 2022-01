J.-M. C.

Depuis l’acquisition par le groupe GFG Alliance des unités de production d’ArcelorMittal en 2019, l’engagement de mettre en place un Comité d’entreprise européen avait été conclu entre la direction du groupe et les représentants des travailleurs. Vu le contexte, sa concrétisation a pris un certain temps. Mais désormais, c’est chose faite. Une première réunion vient d’avoir lieu.

"La mise en place d’un comité d’entreprise européen est importante pour le dialogue social, fait remarquer Jordan Atanasov, secrétaire principal CSC METEA Liège-Verviers. Cela permet, en tout cas, aux représentants des travailleurs des différents pays d’échanger des informations entre eux. Par contre, il faut bien l’admettre, la direction, lors de ce premier CEE, n’a pas apporté de réponses aux nombreuses questions qui lui ont été posées.»

A Liège, la situation de Liberty reste très délicate et dépend toujours d’un refinancement extérieur… Toutefois, la relance d’une partie des activités, à savoir le packaging à Sclessin, est prévue pour la mi-février. C’est d’ailleurs à cette date qu’une rencontre doit avoir lieu avec le juge délégué du tribunal de l’entreprise de Liège pour faire le point sur les engagements conclus lors de la PRJ.

Quant à la date de mise en œuvre du volet social, elle n’a pas encore été fixée et, a priori, ce ne devrait pas être avant le mois de mars.

Le Comité d'entreprise européen de GFG Alliance en Europe s'est donc réuni pour la toute première fois, lors d'une réunion en ligne de trois jours, du 18 au 20 janvier, avec la participation de 33 membres. Le premier jour, sans la présence de la direction, le CEE a élu son président : il s’agit du Tchèque David Verner, l’un des sept représentants de Liberty Ostrava. Le Roumain Gheorghe Bezman de Liberty Galati a été élu vice-président. Les deux jours suivants ont été consacrés aux échanges avec la direction du groupe et des sociétés individuelles et aux questions/réponses.

"Compte tenu de la durée et du soin avec lesquels nous nous sommes préparés pour la première réunion, l'intervention du propriétaire du groupe, Sanjeev Gupta, qui s’est contenté d’une présentation d’une heure et puis s'est excusé pour la réunion suivante sans commenter la plupart des questions, a été une grande déception pour nous et a causé beaucoup de désillusions à toutes les personnes présentes", a déclaré David Verner.

Le Comité nouvellement créé comprend des représentants de toutes les aciéries de GFG Alliance dans l'Union européenne, en particulier de Belgique, de République tchèque, de France, d'Allemagne, d'Italie, du Luxembourg, de Pologne et de Roumanie ainsi que du Royaume-Uni car le comité a été décidé avant le Brexit. Des représentants des aciéries macédoniennes sont également impliqués, principalement pour le partage d'informations, bien qu'elles ne fassent pas partie de l'UE.

La création du comité d'entreprise européen repose sur un engagement de la direction et des représentants des salariés de GFG pris en 2019, date à laquelle l'entreprise a acquis les unités de production d'ArcelorMittal. Un accord sur la structure et le fonctionnement du comité d'entreprise européen de GFG Alliance en Europe a été conclu en avril dernier, la première réunion commune étant en préparation depuis près de six mois. Les membres du CEE ont été désignés par les syndicats des entreprises individuelles.

Dans sa déclaration, le président représentant des travailleurs du groupe, David Verner, a exprimé la nécessité de se concentrer sur l'accélération du refinancement du GFG, d'assurer la modernisation des unités de production, de promouvoir l'emploi et d'améliorer la communication au sein du groupe GFG. Le contenu de la déclaration posait des questions auxquelles le Comité s'attend à recevoir des réponses d'ici le 31 janvier. D'autres réunions des groupes de travail et du comité restreint sont prévues en mars et auront ensuite lieu tous les trimestres.