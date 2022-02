Mi-janvier, une bonne nouvelle arrivait en provenance de direction de Liberty Liège… à savoir que le financement nécessaire à la réalisation de la première étape du plan de transformation de l’entreprise, qui comprend deux usines à Flémalle et Tilleur, avait été confirmé par Liberty Steel Group. “Ce financement, combiné à l’aboutissement d’un certain nombre de négociations commerciales, permet d’envisager le redémarrage des usines pour la mi-février, conformément à l’engagement pris par Liberty auprès des autorités”, confirmait ainsi la direction liégeoise.

Un mois plus tard pourtant… force est de constater que le financement n’est pas arrivé et que le redémarrage des usines à plus long terme est fortement compromis. En effet, alors qu’une rencontre devait avoir lieu ce vendredi 18 février avec le juge délégué du tribunal de l’entreprise de Liège (pour faire le point sur les engagements conclus lors de la procédure de réorganisation judiciaire), cette réunion a tout simplement été annulée. En l’occurrence, c’est le Juge-Délégué désigné par le Tribunal de l’Entreprise qui aurait décidé d’annuler la réunion ; quant au dossier Liberty Steel, il est aujourd’hui transmis au Procureur du Roi. Dans les rangs des quelque 650 travailleurs concernés, l’inquiétude est de mise… à juste titre.

Pour rappel, voici déjà plus d’un an que les travailleurs de Libety Steel sont en proie au doute ; précisément depuis l’annonce de la faillite de Greensill Capital, banque interne de Liberty Steel (Arcelor). En effet, le groupe Liberty Steel représentait alors 760 travailleurs en région liégeoise (Ferblatil à Tilleur, Galva IV et V à Flémalle). La faillite a mis en difficulté toutes les entreprises du groupe, l’absence de trésorerie rendant celles-ci inaptes à satisfaire les clients et les fournisseurs.