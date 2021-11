Dans le dossier de la grève au service travaux d’Amay suite au licenciement annoncé en début de semaine à un ouvrier, les autorités locales (le bourgmestre Jean-Michel Javaux et l’échevine Stéphanie Caprasse) et Thierry Gilson (CSC) se sont mis à table ce jeudi midi pour un échange qualifié de positif et constructif.

"On a suspendu le préavis qui devait être adressé à l’ouvrier le temps de réunir toute la hiérarchie du service en début de collège, mardi matin, pour faire le point et bien expliquer les choses", rapporte le bourgmestre qui fera ensuite rapport à Thierry Gilson.

En conséquence, le travail reprendra au service travaux ce vendredi. "Mais, je ne lève pas le mouvement de grève, je le suspends en attendant le résultat de la réunion de mardi, prévient le secrétaire permanent CSC Services publics. Lundi, c’est congé pour la Fête du roi. Et mardi, les piquets de grève seront bien présents pour mettre un maximum de pression en attendant le retour sur la réunion du matin."