Une nécessité sachant qu'il pleut à l'intérieur du bâtiment...

Ce lundi, lors de la commission du patrimoine au parlement wallon, la députée liégeoise Diana Nikolic a interrogé la ministre en charge du patrimoine, Valérie De Bue, au sujet du musée des transports en commun de Liège qui subit les affres du temps...

"La presse se faisait récemment écho de l’arrivée au musée du tribus, bus à double accordéon bien connu des étudiants liégeois, après 20 années et 3 millions de kilomètres parcourus. Ce musée, véritable témoin de notre mobilité passée, et future puisqu’on peut y découvrir à quoi ressemblera le futur tram de Liège, a toute son utilité au niveau du patrimoine", a souligné Diana Nikolic. "Il y a néanmoins un souci majeur puisque le bâtiment, et spécifiquement sa toiture, a souffert des outrages du temps et il pleut désormais à l’intérieur, sur les engins exposés, particulièrement lors des épisodes de pluies violentes que nous pouvons connaître notamment en été".

Bonne nouvelle, la ministre De Bue a confirmé un investissement de 1,6 million d’€ en vue d'y réaliser des travaux de rénovation! Travaux qui porteront sur une rénovation complète de la toiture ainsi que sur la mise en conformité de la cabine électrique.

Les services définissent à présent le cahier des charges des travaux, qui feront l’objet d’un appel d’offres dès que les spécificités techniques seront connues.

"Le bâtiment, ancien dépôt de tram, gardera donc toute sa place dans la mise en valeur des modes de transport dans nos régions et leur évolution, de l’hippomobile au tram de demain en passant par les trolleybus et trams de jadis", se réjouit la députée liégeoise.