Le parquet fédéral a requis, mercredi devant le tribunal correctionnel de Liège, une peine de 15 ans de prison contre Fayçal Ghelam, un Liégeois âgé de 47 ans poursuivi en qualité de dirigeant d'une organisation terroriste. Le prévenu, qui avait rejoint les rangs de l'autoproclamé État islamique, avait un rôle phare et aurait été chargé d'exécuter les sentences les plus graves comme les décapitations. Fayçal Ghelam est décrit par le parquet fédéral comme un terroriste de la première heure, avant même l'autoproclamation de l'État islamique. D'origine algérienne et arrivé sur le territoire belge dans les années 90, il s'était radicalisé en 2010 et sa référence de l'époque était Oussama Ben Laden. Il avait emmené avec lui sa fille âgée de 12 ans en Égypte en 2012 dans le but de se former aux combats dans le cadre de faits de terrorisme.

Fayçal Ghelam présente une idéologie terroriste bien ancrée. "Contrairement aux nombreux jeunes qui ont rejoint l'État islamique entre 2013 et 2015, il n'a pas été utilisé comme combattant 'lambda' et comme chair à canon au sein de l'organisation", a indiqué le parquet fédéral.

Après avoir rejoint la Syrie, il avait prêté allégeance devant un juge de l'État islamique. Selon le parquet fédéral et les informations issues de la Sureté de l'État, il avait été retiré très tôt des combats pour se voir confier un rôle central. Alors que l'État islamique s'était autoproclamé le 24 juin 2014, il avait exercé dès juillet 2014 des fonctions de "policier des cours et tribunaux" de l'organisation terroriste. Son rôle était d'exécuter les sentences les plus graves comme les décapitations ou de mener des interrogatoires.

L'homme avait aussi un réseau important de connaissances et son départ avait été financé depuis la Belgique. Marié à une épouse de l'organisation, il avait été hébergé par des émirs de l'État islamique et son beau-frère était directeur d'une usine d'armements.

Le quadragénaire serait actuellement incarcéré sur zone.

Le parquet fédéral a requis contre lui, par défaut, une peine de 15 ans de prison, une amende, une interdiction des droits et une déchéance de la nationalité belge.

Des pièces de procédure seront versées au dossier le 23 mars prochain et le jugement pourrait intervenir le 6 avril prochain.