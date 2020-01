Il faut envisager l’avenir. Ce matériel n’est pas encore très ancien mais il faut penser aux générations futures, sinon il y aura un manque dans l’histoire de nos transports en commun."

Ce constat, c’est celui que dressait voici quelques mois dans nos pages Serge Loureau, directeur du seul et unique musée des Transports en commun de Wallonie, campé à Liège, dans le quartier des Vennes. Ces dernières années, ce ne sont toutefois pas les trams et bus du musée qui le préoccupaient le plus… mais bien ce tunnel étrange, long de 750 m, situé entre les quais St-Léonard et de Maastricht… vestige du métro liégeois, qui n’a jamais vu le jour. Car ici 35 bus étaient encore stockés, dont un ancêtre de 1950. Or, ce stockage était tout sauf une solution pérenne…

Ce jeudi, toutefois, ce patrimoine a pu être définitivement sauvé. "Une page se tourne", nous a confié le conservateur, satisfait du lourd travail accompli. Au total, en effet, une quinzaine des 35 bus qui se trouvaient ici ont pu être mis à l’abri. Ce jour, les trois derniers engins étaient extraits des entrailles de ce quai. Il était temps puisque d’ici peu, pour le projet de tram, le tunnel disparaîtra.

Pour rappel, c’est un incendie qui, début novembre, avait rappelé l’urgence de la situation pour ce patrimoine. Serge Loureau, lui, remuait déjà ciel et terre pour trouver une solution de conservation de ce matériel roulant… un travail qui a fini par payer.

"Nous avons pu avoir un accord avec la Sofico pour le stockage et, aujourd’hui, nous avons donc sorti les trois derniers bus du tunnel. Un bus Brossel de la fin des années 60 tout d’abord puis un bus Volvo et enfin un bus Man." Avant qu’elles soient envoyées au "stockage", il a fallu nettoyer les machines, bien sûr, car, si elles n’avaient pas été touchées par les flammes, elles étaient couvertes de suie.