Le Collège communal de Liège a fait le point ce vendredi sur le dossier des terrasses. Comme annoncé au secteur Horeca, la Ville souhaite mettre à la disposition du secteur le domaine public pour élargir ou créer une terrasse aux abords de leur établissement et ce, via une procédure souple et rapide. Ce sont désormais 179 établissements qui ont introduit une demande et qui ont reçu la visite des agents dans la foulée. Cette procédure simplifiée a permis au secteur de redémarrer dans les conditions d’accueil et de distanciation requises.