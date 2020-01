Hyperréalisme Sculpture, Ceci n’est pas un corps a rassemblé un public particulier

L'agence Tempora et l’agence de communication Movietown ont organisé hier, la première visite nue ouverte au grand public au musée de La Boverie à Liège.Plus de 300 visiteurs nus ont répondu à l’appel, des associations de naturistes, mais également monsieur et madame tout le monde.Les visiteurs sont venus nombreux de Wallonie et de Flandre mais aussi des quatre coins de la France et des Pays-Bas.« Bluffant, surprenant, émouvant » les réactions des participants fusaient ce mercredi soir dans les couloirs du musée de la Boverie.L’exposition « Hyperréalisme Sculpture, Ceci n’est pas un corps » est comme l’indique son titre, centrée sur la représentation du corps sous toutes ses formes. L’exposition est ouverte jusqu’au 3 mai 2020.