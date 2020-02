L'exposition organisée par Europa Expo attire.



50 000 visiteurs ont déjà arpenté les travées de l’exposition "Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié".

Laquelle se tient dans l’espace muséal de la gare TGV de Liège-Guillemins depuis le 14 décembre dernier.

", affirme René Schyns d'Europa Expo.Ce succès de foule s'explique selon ce dernier pour plusieurs raisons :- Les écoles viennent en nombre et utilisent les carnets étudiants et le dossier pédagogique pour donner une valeur ajoutée à leur visite.- Les visiteurs étrangers, principalement néerlandais, allemands et français, repartent avec le sentiment d’avoir appris quelque chose sur Toutankhamon et son époque.- Le contenu de l’exposition, les commentaires de l’audio-guide ainsi que les textes explicatifs sont détaillés et complets et ils permettent différents niveaux de lecture.Quelques témoignages recueillis auprès de visiteurs illustrent ce propos :".".".Si à votre tour, vous prenez le temps de venir à la rencontre de Toutankhamon, un conseil : réservez votre ticket d’entrée sur internet – www.europaexpo.be – en choisissant jour et heure afin de vous garantir une visite dans les meilleures conditions de confort.