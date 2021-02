Ce sont les chiffres officiels en date de ce 9 février 2021 : depuis le 17 mars 2020, soit depuis le début du premier confinement, la police de Liège dit avoir dressé quelque 5 783 PV dans le cadre du respect des mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19, et ce, rien que sur la zone de police de Liège donc soit sur le territoire communal, tous quartiers confondus. Plus précisément, on évoque 2241 PV dressés pour non-respect du port du masque, 1603 pour rassemblement interdit et 1394 pour non-respect du couvre-feu… Des chiffres qui ne laissent assurément pas indifférents.

Si la police de Liège dresse aujourd’hui ce bilan, qui va logiquement s’alourdir dans les prochaines semaines, c’est aussi suite à cette information (qui circule) et selon laquelle les patrouilles Covid en journée seraient supprimées ; ce qui est faux !

"Depuis le début de la crise, la Zone de Police de Liège a innové et effectivement créé des patrouilles Covid en charge de faire respecter les règles Covid", précise-t-on à la police de Liège. "Ces patrouilles viennent en appui aux agents de quartier, aux équipes de l’Intervention et aux patrouilles de la Paix publique qui, eux aussi, veillent au respect des mesures sanitaires".

Relativement à des constats dressés sur le terrain, au nombre de PV et de l’affluence, une réorganisation au niveau des horaires et d’affectation de ces patrouilles a bien été réalisée… "mais les policiers liégeois, tous services confondus, patrouillent en rue en journée en effectifs suffisants pour assurer le respect des règles Covid", précise-t-on encore à la police. "Il n’est donc pas question de ne plus verbaliser en journée".

Les patrouilles de police qui circulent en soirée et qui veillent au respect du couvre-feu et celles organisées la journée et le samedi (fréquentation accrue du centre-ville et des centres commerciaux) restent inchangées. "La Zone de Police de Liège s’inscrit en faux sur l’affirmation selon laquelle "certains quartiers dits sensibles" seraient épargnés. Tous les quartiers de Liège ont leur lot de contrôles et de PV".