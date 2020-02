Le beau-père violent encourt un an de prison pour des faits de maltraitance…

Yannick encourt un an de prison pour avoir commis des maltraitances sur son beau-fils, un petit garçon de 5 ans. C’est la maman qui a prévenu la police. Après avoir laissé sa petite fille âgée de 3 ans et son fils avec son compagnon, elle a constaté que le petit garçon portait des traces de strangulation au cou !

Le 1er avril 2016, les enfants sont restés pendant de longues heures en compagnie de leur beau-père. Le garçon portait des traces de coups, notamment à la tête et de strangulation. Entendu, l’enfant a expliqué que c’était son beau-père qui lui avait fait subir une nouvelle scène de violence. Il a déclaré qu’il avait demandé pour pouvoir aller faire pipi. Yannick aurait refusé. Le petit garçon aurait fini par s’uriner dessus. Son beau-père serait rentré dans une colère noire. Il lui a dit d’aller chercher la ceinture de son peignoir et de l’amener dans le salon. C’est dans cette pièce qu’il aurait commencé à étrangler l’enfant avec la ceinture. Il l’aurait aussi saisi par la nuque et lui aurait frappé la tête au sol. Le petit garçon présentait des traces sur le front et saignait du nez. Il avait également des traces de strangulation, mais aussi des hématomes plus anciens sur le corps. L’enfant a déclaré que ce n’était pas la première fois qu’il était victime de coups de la part de Yannick.

Ce dernier lui aurait dit de prétendre qu’il était tombé dans l’escalier. Le petit garçon était terrorisé à l’idée de revoir son beau-père. Lors de l’enquête, il est apparu, comme l’avait précisé le petit garçon que le peignoir se trouvait à l’étage, tandis que la ceinture se trouvait dans le salon. “Je ne comprends pas”, a déclaré Yannick qui a comparu détenu. “Je ne l’ai jamais frappé. Au début je n’y croyais pas, mais il est resté avec sa mère avant la plainte”.

Yannick a déjà été condamné à de multiples reprises notamment pour des faits de coups et d’extorsion. L’avocat du prévenu a plaidé l’acquittement au bénéfice du doute, la suspension du prononcé ou le sursis.