Gastronomie Deux restaurants situés à Verviers, deux à Liège, un à Hannut, un à Tilff et un à Oupeye.

Les résultats sont tombés et la province de Liège n’a pas à rougir de ses restaurants, si l’on se réfère à la nouvelle version (2021) du célèbre guide Gault et Millau, qui vient donc de sortir de presse… Dans cette bible gastronomique, ce sont plus de 1300 établissements qui sont recensés et on compte cette année une centaine de nouveaux noms. Cocorico, c’est bien un chef Liégeois, Christophe Pauly, qui décroche le titre de chef de l’année. Depuis plus de 15 ans, il met en valeur les produits du terroir de sa région à Tinlot, au Coq aux Champs. Il obtient une superbe note de 17,5… Parmi les Liégeois "cotés", on retiendra également Isabelle Meirlaen, qui maintient son 18/20 à Marchin mais également le restaurant de Philippe Fauchet à Saint-Georges (16,5), la Villa des Bégards à Embourg (16) et Didier Galet à Sprimont (16).

Parmi les "entrées" liégeoises de 2021, on compte donc 7 restaurants situés sur le territoire provincial, dont deux à Verviers. Au dos de la Cuillère, ouvert en 2019 rue Jules Cerexhe, Martin Evrard et Sophie Thimister ont obtenu une note de 12/20. "Le chef Martin Evrard opte pour une cuisine généreuse et traditionnelle avec des touches modernes et une attention particulière aux produits locaux", détaille le guide. L’autre entrée verviétoise est celle du Clair Obscur, situé place Albert 1er et où "le chef s’inspire de la cuisine française tout en travaillant les saveurs locales comme le safran des Ardennes dans une préparation de lotte ou l’Élixir de Spa dans une belle sauce accompagnant un filet de biche".

Dans le centre historique

À Liège (ville), on notera l’apparition